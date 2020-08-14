Россиянин 76 раз отжал штангу под водой и попал в книгу рекордов Гиннесса

Проживающий в Томске Виталий Вивчар попал в книгу рекордов Гинесса. Россиянин задержал дыхание и отжал штангу весом в 50 килограмм 76 раз под водой.

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, рекорд был поставлен на озере Лебяжьем в поселке Победа. Мужчина является инструктором томского Центра социальных инициатив.

«Виталий Вивчар установил новый рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания. Спортсмен отжал штангу весом 50 килограмм 76 раз» — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнением следили специалисты и независимый свидетель. Сейчас заполняются необходимые бумаги, чтобы затем их направить в книгу рекордов для публикации.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Грегу Уиттстоку. Он отжал штангу 62 раза.

Ранее житель США разрубил 65 киви за минуту, балансируя на доске. За это он также удостоился стать рекордсменом.