Россияне запаслись продуктами почти на 4 месяца

В марте на фоне распространения коронавируса в стране и увеличении курса валют, россияне скупили большое количество продуктов. Аналитики подсчитали, что этих запасов хватит им почти на четыре месяца.

Такой вывод сделали аналитики Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») во время исследования. Они проводили его на основе данных покупок во всех трех сетях, которыми управляет ретейлер. Кроме того, в исследовании использовали данные программы лояльности, в которой участвуют более 40 миллионов клиентов — в год с ее использованием пробиваются около 4,6 миллиарда чеков.

Аналитики сравнили поведение потребителей в марте 2020 года с периодом с ноября 2019 года по февраль 2020 года.

Аналитики Big Data X5 Retail Group выяснили, что в период с 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании. Среднестатистической российской семье этих продуктов хватит на 108 дней Аналитики Big Data компании X5 Retail Group.

В исследовании указали и группу продуктов, которая пользовалась у потребителей повышенным спросом: продажа мясных консервов увеличилась в 38 раз, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29 раз, а круп — в 25,5 раза. В этот список также попали сахар — его стали покупать в 24,6 раза чаще, и соль — ее продажи выросли в 19,7 раза.

Аналитики выяснили, что сильнее всего траты на продукты выросли у пенсионеров. Чаще всего они наполняли корзину консервами, макаронами и крупами, растительным маслом, солью и туалетной бумагой. По оценкам исследователей, этих продуктов должно хватить семье примерно на 126 дней.

Анализ поведения потребителей показал, что самый высокий спрос на товары был зафиксирован 17 марта. На следующий день ажиотаж спал. Аналитики уверены, что без дополнительных факторов влияния люди продолжат закупаться впрок еще несколько дней — затем спрос нормализуется. Исследователи подчеркнули, что уже сейчас покупателей, которые делают запасы продуктов, становится все меньше.