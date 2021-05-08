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    08 мая 2021, 13:26

    Россияне заметили снижение оптовых цен на свинину и птицу

    Нина Петлинова

    Оптовые цены на свинину и мясо птицы в России стали снижаться после начала шашлычного сезона. Об этом сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

    Россияне заметили снижение оптовых цен на свинину и птицу

    Его слова процитировало «Известия». По данным мониторинга Минсельхоза России, средневзвешенная цена производителей на свинину по состоянию на 21 апреля за неделю выросла на 1,1% и составила 160,45 тысячи рублей. При этом стоимость мяса птицы упала на 0,1% — до 124,1 тысячи рублей.

    Юшин отметил, что за последние две недели оптовые цены на птицу снижаются — они упали на 15–20% в сравнении с пиковыми значениями. Он уточнил, что уже на этой неделе можно заметить снижение цен и на свинину.

    «Накануне майских праздников спрос на мясо — и как на сырье для конечной продукции, и как на мясо для полуфабрикатов — всегда заметно растет, а гораздо больше его покупают мясоперерабатывающие предприятия», — сказал Юшин.

    При этом он уточнил, что в рознице не всегда транслируется «абсолютно естественное повышение оптовых цен». Риском для увеличения стоимости продукции до сих пор остается ситуация с болезнями животных. Он напомнил, что НМА на фоне африканской чумы свиней снизила прогноз роста производства свинины в 2021 году — с 6–7 до 4–4,5%.