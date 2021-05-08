Россияне заметили снижение оптовых цен на свинину и птицу

Оптовые цены на свинину и мясо птицы в России стали снижаться после начала шашлычного сезона. Об этом сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Его слова процитировало «Известия». По данным мониторинга Минсельхоза России, средневзвешенная цена производителей на свинину по состоянию на 21 апреля за неделю выросла на 1,1% и составила 160,45 тысячи рублей. При этом стоимость мяса птицы упала на 0,1% — до 124,1 тысячи рублей.

Юшин отметил, что за последние две недели оптовые цены на птицу снижаются — они упали на 15–20% в сравнении с пиковыми значениями. Он уточнил, что уже на этой неделе можно заметить снижение цен и на свинину.

«Накануне майских праздников спрос на мясо — и как на сырье для конечной продукции, и как на мясо для полуфабрикатов — всегда заметно растет, а гораздо больше его покупают мясоперерабатывающие предприятия», — сказал Юшин.

При этом он уточнил, что в рознице не всегда транслируется «абсолютно естественное повышение оптовых цен». Риском для увеличения стоимости продукции до сих пор остается ситуация с болезнями животных. Он напомнил, что НМА на фоне африканской чумы свиней снизила прогноз роста производства свинины в 2021 году — с 6–7 до 4–4,5%.