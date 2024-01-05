Общество 05 января 2024, 00:52 Россияне закупились кляпами и наручниками перед новогодними выходными Mash: россияне перед Новым годом в три раза увеличили покупки в секс-шопах Unsplash

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Россияне ближе к Новому году стали в три раза чаще покупать секс-игрушки. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Перед новогодними выходными спрос повысился на товары для взрослых.

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«По нашей информации, в крупной российской сети магазинов для взрослых средний показатель продаж за ноябрь — 20 тысяч игрушек, в декабре — уже 28 тысяч. А под конец года клиенты как с цепи срываются — сметают с полок предметы для плотских утех в три раза быстрее», — уточнил канал, добавив, что это ежегодная статистика.

Относительно предпочтений россиян выяснилось, что чаще всего они приобретают кляпы и наручники, а также ролевые костюмы. Далее следуют лубриканты. Популярностью пользуются также товары из раздела «Приколы», в числе которых различные брелки и леденцы. Если говорить о товарах, предназначенных для мужчин и женщин, то последние покупают на 15% чаще.

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