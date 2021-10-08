Россияне заявили о желании получить компенсацию за сбой Facebook

Медицинский сервис «Доктор рядом» и агентство A2:Research провели исследование среди на россиян на тему материального ущерба при сбое сервисов Facebook. Более 70% заявили, что Марк Цукерберг должен им компенсировать потери. Об этом сообщила «Газета.ru».

Примерно 58% опрошенных заявили, что сбой соцсетей и мессенджеров повлиял на их материальное положение, а 21% опрошенных рассказали о моральном ущербе. При этом сильный стресс испытал каждый четвертый россиянин.

О полном отключении социальных сетей переживают 62% опрошенных, еще 64% полагают, что их жизнь изменится в худшую сторону, если соцсети перестанут работать. Они считают, что людям станет сложнее общаться друг с другом.