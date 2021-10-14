Россияне заявили о желании иметь робота для ответов на звонки

Технологическая компания Neuro.net. спросила россиян, как они относятся к идее личного звукового робота, который мог бы отвечать на спам-звонки. Оказалось, что 43,5% опрошенных относятся к такой инициативе положительно. Об этом написала «Газета.ru».

Участники опроса пояснили, что хотели бы иметь не просто личного робота-помощника. По их словам, робот должен уметь задавать уточняющие вопросы звонившему.

Более 50% респондентов хотят от робота ответа, когда абонент находится в недоступной зоне. Еще 35,2% россиян пожелали, чтобы робот выявлял телефонных мошенников и блокировал их. Примерно 32% респондентов заявили о желании иметь помощника для ответа на спам-звонки.

Большинство опрошенных отметили, что робот-помощник должен уметь общаться сразу на нескольких языках.