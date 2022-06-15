Россияне заявили о нехватке рейсов на Дальний Восток и на море

Жители России сообщили, что им не хватает чартеров на Черное море, Дальний Восток и программ из регионов. Об этом сообщил TourDom, который провел опрос.

В нем участвовали почти четыре тысячи человек. Примерно 17% респондентов признались, что им не хватает полетов Дальний Восток.

«Во Владивосток дня на три-пять, полюбоваться и покупаться в Тихом океане, полакомиться морепродуктами. Желательно с собственным пляжем», — заявила одна из опрошенных.

Другие отметили, что на Дальнем Востоке высокие цены. Также 14% участников опроса признались, что им не хватает чартеров на Черное море. При этом некоторые напомнили, что в Краснодарском крае и так очень много туристов.

Также многие отметили, что хотели бы увидеть Байкал, но в этом регионе есть проблемы с авиаперевозками. Еще 5% мечтают об увеличении полетов в Калининград. Туда много недорогих рейсов, но в основном из Москвы.