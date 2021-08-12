Россияне заявили о готовности потерять в зарплате за возможность работать удаленно

Около 10% заработка готовы потерять россияне за переход на удаленную работу. Примерно столько же готовы потерять в доходе ради работы рядом с домом.

Перейти на удаленный режим за меньшую зарплату готовы 33% респондентов. Исследование провел сервис по поиску работы Superjob, результаты которого оказались в распоряжении РБК.

Из них около 17% готовы получать на 5% меньше, еще 9% могут отказаться от 10% заработка, на 15 и 25% снизить зарплату согласны по 2% респондентов, 3% согласились бы на минус 20% от заработка. Большинство согласившихся отказаться от большего дохода за возможность работать удаленно были люди младше 24 лет, а также участники опроса с зарплатой менее 30 тысяч рублей.

Снизить свои зарплатные ожидания за возможность работать из дома отказались 40% опрошенных, еще 27% участников опроса не смогли определиться с данным вопросом.

В опросе участвовали 1,5 тысячи человек, которые хотят работать удаленно и чья профессия предполагает такую возможность.

Ранее специалисты назвали сферы, в которых может сохраниться удаленная работа, например в сфере IT и телекоммуникаций и в финансах.