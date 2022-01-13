Россияне заявили, что испытывали проблемы с самоконтролем на новогодние праздники

Около 60% россиян не могут совладать с собой в период новогодних каникул. Такие данные привел карьерный портал myresume.ru после проведенного опроса, написала «Газета.ru».

Более 32% респондентов признались, что не могут устоять перед разнообразием блюд, еще 9% не могут совладать с собой, когда видят на столе алкоголь, при этом 40% опрошенных в январские выходные придерживаются привычного образа жизни.

Что касается денежной составляющей, то здесь россиянам удается контролировать себя куда эффективнее. Около 60% признались, что заранее определяют сумму на отдых в новогодние каникулы и не выходят за ее рамки, а у 12% даже получается экономить. Примерно 28% россиян считают, что новогодние выходные не мешало бы сократить на несколько дней.

В опросе поучаствовали работающие граждане со всех регионов России.