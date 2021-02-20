Россияне заявили, что хотят больше государственных праздников

Большая часть россиян в рамках опроса сервиса SuperJob заявила, что хочет увеличить число государственных праздников, написал сайт RT.

Уточняется, что за это проголосовали 54% респондентов. Против добавления оплачиваемых выходных оказались 29% опрошенных. Среди представительниц женского пола больше сторонников идеи новых праздников — 57%. Около 51% солидарны с необходимостью добавить нерабочие дни.

Чем старше россияне, тем реже они поддерживают такую задумку. Свои голоса «за» отдали 62% людей до 34 лет и 44% тех, кому больше 45 лет. В целом около 1,6 тысяч граждан из разных округов страны стали участниками опроса.