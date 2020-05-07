Россияне заинтересовались трансляцией концертов и экскурсий на самоизоляции

По словам представителей онлайн-кинотеатра, сервис также предоставляет доступ к кулинарным урокам, научно-популярным фильмам, видео о путешествиях и мировых религиях.

Тренировки в онлайн-формате проводят атлеты и актеры, а концерты — рок- и поп-звезды.

«Концерт группы „Би-2“ собрал более трех миллионов просмотров. Высокий зрительский интерес получила экскурсия „Третьяковка со Шнуром“. За сутки к онлайн-прогулке по одному из главных музеев России в обществе шоумена Сергея Шнурова и генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой присоединились более 17 тысяч пользователей, что в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея», — пояснили в PR-службе онлайн-кинотеатра.

Ранее эксперты сервисов «Работа.ру» и Окко выяснили наиболее популярные фильмы в период всеобщей самоизоляции в России.