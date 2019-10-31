Россияне заготовили на зиму папоротник и ежемалину

Компания узнала о планах граждан из данных их поисковых запросов на тему, как «засолить», «замариновать», «засушить» или «заморозить». С августа по середину октября 2019 года этими вопросами задались 35 миллионов человек. Они вбивали в поисковую строку вопросы в сфере кулинарии со словами «на зиму».

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Авторы исследовании брали во внимание интересы городов с населением более миллиона человек и трех крупнейших населенных пунктов в каждом федеральном округе. Оказалось, что в 2019-м домашними заготовками интересовалось на 7% россиян меньше, чем в прошлом году.

Эксперты предположили, что на сокращение числа закруток повлияло холодное лето в Центральной части России, неурожай.

Больше всего россияне мариновали овощи: помидоры, огурцы, кабачки, перец и баклажаны. В топ-10 запросов также попали яблоки, морковь, смородина, капуста и сливы.

Баночки с витаминами соотечественники делают полгода. Впервые о заготовках на зиму россияне задумываются летом, во время созревания первых ягод. Сначала в ход идет клубника, потом вишня, смородина и малина. Через несколько недель начинают мариновать огурец. Основную массу закруток соотечественники делают в конце лета и начале осени. А капуста — самый поздний продукт для заготовок на зиму, про нее вспоминают в ноябре.

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В 2019 году любителей витаминов меньше интересовали рецепты сливового и малинового варенья, засолки опят. А вот заготовка груздей, цветной капусты, крыжовника и апельсинов, наоборот, увеличилась.

Во Владивостоке и Хабаровске местные жители больше других солили или мариновали папоротник, а в Ижевске сделали больше варенья из терна. В Магнитогорске предпочтение отдали консервированию груздей, в Санкт-Петербурге — заготовкам из брусники, в Махачкале — ежемалины.