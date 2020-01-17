Россияне забыли о ценах на ЖКХ и ошибках в платежках. Теперь их волнует содержание домов

На протяжении нескольких лет россияне чаще всего жаловались на постоянно растущие тарифы за услуги ЖКХ и ошибки в платежных документах. И первую половину 2019 года эти проблемы все еще оставались очень актуальными, но потом ситуация изменилась. С третьего квартала каждый пятый подавший жалобу в НП «ЖКХ Контроль» был возмущен качеством содержания и ремонта дома.

По словам исполнительного директора организации Светланы Разворотневой, больше трети обращений касаются взаимоотношений с управляющими организациями.

«Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме», — заявила эксперт.

Разворотнева уверена: в законодательстве, касающемся сферы ЖКХ, много противоречий. Принятые нормы сильно расходятся с практикой. Например, собственники квартир ответственны за содержание общедомового имущества, а по факту у них нет ни одного инструмента, с помощью которого можно проконтролировать работу УК.

Как рассказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, денег, которые вносят собственники жилья, «управляшкам» не хватает, чтобы поддерживать дома в хорошем состоянии. Директор по развитию Professional FM Александр Устинов отметил, что между реально необходимыми средствами и тарифами — пропасть. Отсюда и ухудшение качества оказываемых услуг.

В законодательстве нет точного определения понятию текущего ремонта. По мнению ответственного секретаря экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павла Склянчука, не прописано, какие работы и когда должны быть выполнены. Чтобы решить проблемы, нужны гибкие тарифы, работа над снижением энергопотерь, повышения прозрачности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.