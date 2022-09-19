Россияне взяли почти 3 миллиона микрозаймов в августе | 360°

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Происшествия
19 сентября 2022, 12:15
Власти Энергодара сообщили об ударах ВСУ в районе Запорожской АЭС
Эксклюзив
19 сентября 2022, 12:10
Девочка утонула в бассейне в Подольске. Мать пожалела тренера
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Спецоперация
19 сентября 2022, 11:55
«Херсон под полным контролем союзных сил». Стремоусов показал здание администрации после обстрела
Эксклюзив
19 сентября 2022, 11:54
Замечательный сосед. Почему Польша на самом деле боится Германии, а не нас
Подмосковье
19 сентября 2022, 11:48
Еще 23 новостройки поставили на кадастровый учет в Подмосковье
Подмосковье
19 сентября 2022, 11:41
Школьник из Ногинска создал дрон для изучения почвы
Подмосковье
19 сентября 2022, 11:36
Центр изучения науки и робототехники открылся для детей и студентов в Пущине
Спецоперация
19 сентября 2022, 11:30
Назван главный оппонент союзных сил в спецоперации России на Украине
Эксклюзив
19 сентября 2022, 11:28
«Катюша» по-прежнему звучит. Коллектив военно-патриотической песни из Подмосковья приехал в Донбасс