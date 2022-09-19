Россияне взяли почти 3 миллиона микрозаймов в августе | 360°

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Россияне взяли почти 3 миллиона микрозаймов в августе

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Микрофинансовые организации выдали россиянам 2,85 миллиона займов в августе 2022 года. Об этом RT сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Это количество на 5,6% больше, чем в августе прошлого года. В НБКИ пояснили, что рост спроса на микрозаймы может быть связан со снижением ключевой ставки Центробанком.

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Средний размер займа МФО в августе составил 11,5 тысячи рублей.

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