    21 января 2020, 00:40

    Россияне выступили за сохранение новогодних каникул — опрос

    Анатолий Минкин

    Длинные новогодние каникулы в России нужно сохранить. Как сообщило РИА «Новости», об этом свидетельствуют данные опроса, которые Общественная палата провела в социальных сетях.
    Россияне выступили за сохранение новогодних каникул — опрос

    Большая часть респондентов, почти 70%, выступили за то, что новогодние праздники оставались длинными и продолжались с 1 по 8 января. 16% респондентов заявили, что на работу можно выйти и пораньше, а количество выходных дней пересмотреть в сторону уменьшения.

    15% опрошенных готовы пойти на крайние меры. Они выбрали вариант, в котором говорилось, что праздничных дней в начале года очень много. Поэтому на работу можно пойти, начиная со 2 января.

    Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и мессенджере Telegram с 13 по 19 января. Всего в голосовании приняли участие более 200 человек.

    Ранее проведенный ВЦИОМ опрос показал, что каждый третий житель России считает, что длинные новогодние выходные — это неудачное решение. Большинство из недовольных — это люди пожилого возраста. С ними не согласились более половины россиян (51%). Они назвали январские каникулы хорошей идеей.