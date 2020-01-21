Большая часть респондентов, почти 70%, выступили за то, что новогодние праздники оставались длинными и продолжались с 1 по 8 января. 16% респондентов заявили, что на работу можно выйти и пораньше, а количество выходных дней пересмотреть в сторону уменьшения.

15% опрошенных готовы пойти на крайние меры. Они выбрали вариант, в котором говорилось, что праздничных дней в начале года очень много. Поэтому на работу можно пойти, начиная со 2 января.

Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и мессенджере Telegram с 13 по 19 января. Всего в голосовании приняли участие более 200 человек.

Ранее проведенный ВЦИОМ опрос показал, что каждый третий житель России считает, что длинные новогодние выходные — это неудачное решение. Большинство из недовольных — это люди пожилого возраста. С ними не согласились более половины россиян (51%). Они назвали январские каникулы хорошей идеей.