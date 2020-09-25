Россияне выступили против жесткого карантина из-за роста случаев COVID-19
Против усиленных мер выступили 57% жителей страны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование портала Superjob.ru. Среди россиян 35-44 лет такой точки зрения придерживаются 62% опрошенных.
Каждый шестой респондент — 16% — решил, что ограничения из-за коронавируса были бы уместны. Среди россиян до 24 лет так думают 20%.
Затруднились с ответом, как стоит поступить в ситуации с COVID-19, 27% россиян. Они не смогли определиться, стоит ли вводить строгие карантинные меры.
Специалисты провели опрос с 21 по 23 сентября. Участие в нем приняли 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 373 населенных пунктов во всех федеральных округах РФ.
За последние сутки в РФ подтвердили более семи тысяч новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель за три месяца. Коронавирусом заразились уже 1 136 048 россиян.