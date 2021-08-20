Приход к власти в Афганистане террористической группировки «Талибан»* остается главной темой новостей. Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по этой теме.

Выяснилось, что следят за событиями в исламской республике две трети опрошенных (66%). Во внимательном наблюдении за происходящим в Афганистане признались 19% респондентов. Наибольшая доля (31%) приходится на поколение от 60 лет и старше.

Время от времени изучают новости по Афганистану 47% опрошенных, вообще не следят за ситуацией в исламской республике 34% россиян.

Более половины (60%) опрошенных считают, что России не стоит поддерживать ни прошлое правительство Афганистана, ни пришедший к власти «Талибан»*.

Террористами назвали талибов* 24% опрошенных, 15% полагают, что сторонники движения исповедуют религиозный радикализм, 8% считают талибов* бандитами. Плохими людьми участников «Талибана»* назвали 4%. Они считают, что те пойдут на все ради власти.

Участники террористического движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане после штурма Кабула. Из страны началось массовое бегство жителей. При этом талибы* пообещали амнистию всем, кто сотрудничал с военными США и НАТО. Также они заявили, что в новое правительство войдут представители всех сил Афганистана.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.