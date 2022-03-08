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    08 марта 2022, 14:38

    Россияне выстроились в очереди в магазинах OBI после сообщений о закрытии

    Сайт 78.ru показал очереди в петербужском гипермаркете OBI в последний день работы

    Анатолий Минкин

    Объявление о прекращении работы сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI привело к огромным очередям на кассах в торговых точках. Видео из гипермаркета в Санкт-Петербургепоявилось в соцсетях.

    На видео запечатлены тонны людей, бродящих в последний день работы строительного гипермаркета.

    В официальном заявлении компания объяснила, что причины закрытия кроются в ситуации на Украине.

    «Это уже оказало огромное влияние на жизнь бесчисленного числа людей и привело к непредсказуемым последствиям для нашей деловой деятельности», — процитировал РБК заявление торговой сети.

    Всего в России работают 27 магазинов OBI, которые обслуживают порядка четырех тысяч работников. Как напомнила газета «Известия», торговая сеть OBI принадлежит немецкой фирме Tengelmann Group.