Россияне выстроились в очереди в магазинах OBI после сообщений о закрытии

Объявление о прекращении работы сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI привело к огромным очередям на кассах в торговых точках. Видео из гипермаркета в Санкт-Петербургепоявилось в соцсетях.

На видео запечатлены тонны людей, бродящих в последний день работы строительного гипермаркета.

В официальном заявлении компания объяснила, что причины закрытия кроются в ситуации на Украине.

«Это уже оказало огромное влияние на жизнь бесчисленного числа людей и привело к непредсказуемым последствиям для нашей деловой деятельности», — процитировал РБК заявление торговой сети.

Всего в России работают 27 магазинов OBI, которые обслуживают порядка четырех тысяч работников. Как напомнила газета «Известия», торговая сеть OBI принадлежит немецкой фирме Tengelmann Group.