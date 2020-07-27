Россияне высмеяли новый образ Родченкова на британском ТВ. Он нарядился в слепого пирата Пью

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков призвал отстранить Россию от очередной олимпиады. Его заявления уже давно никого не удивляют, что нельзя сказать о его внешности. Россияне уже вовсю обсуждают образ бывшего спортивного функционера на британском телевидении.

Главный информатор WADA, из-за которого российских спортсменов отстранили от международных соревнований, еще в 2018 году объявил, что «из соображений безопасности» сделал пластическую операцию. Григорий Родченков стал обладателем нового лица, губ, он сбрил усы и покрасил волосы.

До переезда из России Григорий Родченков выглядел вот так:

Источник фото: РИА «Новости»

Как именно теперь выглядит Родченков, все еще не известно. На этот раз он предстал в образе Слепого Пью из «Острова сокровищ».

Россияне уже вдохновились выбором Родченкова.

Агентство вымышленных новостей «Панорама» решила подать Родченкову идею для нового интервью.

Впрочем, некоторые пользователи предположили, что Родченкова уже вообще не существует.

Действительно, в новом гриме чиновника совсем нельзя узнать.

В течение всего интервью Родченков не снимал очков и шарфа. Сейчас он живет в США, но, по его словам, все еще боится, что его найдут российские спецслужбы.