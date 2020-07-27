Россияне высмеяли новый образ Родченкова на британском ТВ. Он нарядился в слепого пирата Пью
Главный информатор WADA, из-за которого российских спортсменов отстранили от международных соревнований, еще в 2018 году объявил, что «из соображений безопасности» сделал пластическую операцию. Григорий Родченков стал обладателем нового лица, губ, он сбрил усы и покрасил волосы.
До переезда из России Григорий Родченков выглядел вот так:
Как именно теперь выглядит Родченков, все еще не известно. На этот раз он предстал в образе Слепого Пью из «Острова сокровищ».
Россияне уже вдохновились выбором Родченкова.
Агентство вымышленных новостей «Панорама» решила подать Родченкову идею для нового интервью.
Впрочем, некоторые пользователи предположили, что Родченкова уже вообще не существует.
Действительно, в новом гриме чиновника совсем нельзя узнать.
В течение всего интервью Родченков не снимал очков и шарфа. Сейчас он живет в США, но, по его словам, все еще боится, что его найдут российские спецслужбы.