Россияне высказались против притока мигрантов

Россияне высказались за ограничение притока мигрантов в страну. Таких оказалось подавляющее большинство — почти три четверти жителей РФ, или 72%. Противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый.

Опрос об отношении населения к иностранным гражданам, приехавшим на заработки, провели специалисты «Левада-центра». Его результаты опубликовал «Интерфакс».

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Среди респондентов 9% решили, что ограничивать приезд трудовых мигрантов ни к чему. Еще 15% опрошенных в принципе не волнует миграционная политика российских властей.

Удельный вес жителей РФ, которые приток иностранной рабочей силы не приветствуют, за последние два года вырос. В июле 2017-го такой позиции придерживались 58%, спустя год — уже 67%, сейчас — 72%.

Полезным увеличение трудовой силы из числа зарубежных мигрантов в России тоже не считают. В прошлом году подобным образом думали только 14% участников опроса.

Зато равнодушных к миграционной политике стало за два года меньше. Еще в июле 2017-го число тех респондентов, которым было все равно, составляло 30%.

Опрос «Левада-центр» провел с 22 по 28 августа. В нем участвовали 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет.