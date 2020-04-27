Россияне высказались по поводу ограничений из-за пандемии

Так, 70% опрошенных поддерживают введение в регионах слежки и контроля за зараженными коронавирусом согражданами. В частности, речь идет о системе распознавания лиц при помощи уличных видеокамер, мониторингу перемещения носителей возбудителя через GPS-наблюдение за мобильными телефонами. Против таких мер выступил каждый четвертый опрошенный.

При этом 64% опрошенных граждан заявили о необходимости системы пропусков и специальных разрешений для передвижения по городу для всех. 31% заявил, что не согласны с этой позицией. По таким же параметрам разделились мнения о введении запретов на въезд и выезд из района или города.

Несмотря на то, что большинство одобряет введение ограничительных мер, на увеличение штрафов за их нарушение согласны только 43% респондентов. 51% опрошенных выступил против.

Также россияне не одобрили введение уголовного преследования за нарушение самоизоляции. Против такого наказания выступили 54% опрошенных жителей регионов. Готовы пойти на такие меры только 39% россиян.

В опросе приняли участие 1600 жителей России. Все они старше 18 лет.

Режим самоизоляции для граждан на период распространения коронавируса первыми ввели Москва и Московская область. Жителям разрешили выходить из дома ради похода в ближайшие аптеку или магазин, для выгула домашних питомцев и выбрасывания мусора, а также для посещения врача. В различных регионах режим самоизоляции для граждан ввели с ослаблениями: разрешили совершать пробежки на воздухе и выводить детей на площадки.

Накануне в МЧС рассказали о возможности нарушить карантин гражданам, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Выйти из дома они могут, если есть угроза их жизни и здоровью.

На сегодняшний день коронавирус диагностировали у 87 147 россиян. Среди них умерли 794 человека, смогли побороть болезнь 7346 человек.