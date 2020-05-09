Россияне вышли на балконы ради военной песни. Прямая трансляция

Россияне исполняют песню «День Победы» со своих балконов. «360» ведет прямую трансляцию.

Праздничная акция в честь 9 мая проходит по всей стране. Соотечественники выходят на свои балконы, поскольку массовые скопления людей запрещены из-за коронавируса.

Вся Россия одновременно начала исполнять песню 9 мая, в 19:00. Присоединиться к акции может каждый желающий.

Сделать балконы поющими придумал народный артист СССР Василий Лановой. Идею он предложил на встрече президента России Владимира Путина с представителями движения «Волонтеры Победы». Глава государства поддержал инициативу. Исполнить песню «День Победы» пообещали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены на поздний срок из-за распространения коронавируса. Однако 9 мая пилоты подготовили для россиян авиашоу. Утренний парад над Москвой стал рекордным по числу участников. Днем авиационное шоу прошло над аэродромом Кубинка. Кроме того, в онлайне проходит акция «Бессмертный полк».