Россияне выразили желание быть миллионерами на пенсии

Почти 30% россиян заявили, что старость они хотели бы встретить с 20-50 миллионами рублей на счету. Именно столько денег им хватит, чтобы содержать жилье, разнообразно питаться и путешествовать по миру.

«27% опрошенных считают, что им нужно 20—50 миллионов рублей, чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии», — сообщил РБК на результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера».

От пяти до десяти миллионов рублей хватило бы 22% опрошенных россиян на безбедную старость. Около 18% жителей России считают, что более 750 миллионов рублей накоплений помогут им комфортно отдыхать в старости и не экономить на основных потребностях.

Около 75 миллионов рублей пожелали на счетах иметь к пенсии 14% опрошенных.

Опрос эксперты НПФ Сбербанка и «Рамблера» провели с 28 января по 1 февраля, в нем приняли участие 2395 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее в Пенсионном фонде России разъяснили, почему часть россиян не получила прибавку к пенсии, которая должна была подняться с 1 января.