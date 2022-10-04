Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников | 360°

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Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников

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После начала мобилизации в России встала проблема — оказалось, что одиноким мужчинам, которых призвали в зону боевых действий, не с кем оставить своих домашних животных. Сайт kp.ru провел опрос, чтобы выяснить, готовы ли россияне приютить питомцев мобилизованных.

Оказалось, что принять у себя оставшихся без хозяина животных готовы 38% россиян. Еще 8% рассказали, что уже попали в такую ситуацию.

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«Я уже взяла. Наверно, одна из первых», — написала одна из участниц опроса.

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Не готовы забрать к себе чужого питомца 34% опрошенных, а еще 5% рассказали, что готовы приютить даже не одно животное, а несколько.

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