Россияне выразили готовность к ограничению прав для борьбы с COVID-19

Большинство россиян готовы жертвовать собственными правами ради победы над коронавирусной пандемией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Ромир» совместно с Gallup International.

Среди опрошенных жителей России 54% респондентов заявили, что готовы пожертвовать некоторыми из своих прав в условиях продолжающейся пандемии. В частности, 15% заявили, что полностью поддерживают такие самоограничения. В то же время 39% признались, что против ограничения прав ради борьбы с COVID-19.

Исследователи констатировали, что россияне устали от действующих ограничений, которые из краткосрочных приобрели более долговременный характер и еще не скоро могут исчезнуть. Проблемы социального и экономического плана при этом нарастают, сообщил журналистам РБК президент «Ромира» Андрей Милехин.

Социологи также отметили, что граждане РФ менее охотно заявляют о своей терпимости к ограничению прав, нежели на Западе, например в США (65%).

Опрос проводился в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян.

Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк ранее сообщил о планах по выпуску противовирусного средства, которое может применяться для лечения COVID-19.