Общество 12 мая 2023, 19:29 Россияне выделили заботу в качестве главной моральной ценности Ученые ВШЭ выяснили, что россияне считают заботу главной моральной ценностью

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Ученые факультета права НИУ ВШЭ провели соцопрос, в рамках которого выявили главные моральные ценности россиян. Об этом сообщила «Газета.ru».

Лидирующие позиции среди ответов россиян заняли «забота» и «справедливость». Третье и четвертое место — «чистота» и «лояльность». Пятерку самых популярных ответов замкнул критерий «авторитет».

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Кроме того, респондентам задали вопрос о том, считают ли они себя религиозными людьми. Высокую приверженность к религии отметили лишь 10% опрошенных, написал «Ридус».