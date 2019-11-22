Россияне выделили на «Черную пятницу» 15 тысяч

«Черная пятница» пройдет с 28 ноября по 1 декабря.

PlayStation не станет сильно снижать цены на PS4 и PS VR в «Черную пятницу» Подробнее

По большей части за покупками во время распродажи отправятся соотечественники с ежемесячным доходом до 29 999 рублей (17%). В не сильно бьющих по бюджету покупках заинтересованы и те, кто каждый месяц зарабатывает от 30 тысяч до 49 999 рублей, — таких 14%. Среди тех, кто рад «Черной пятнице», и получает от 50 тысяч до 79999 рублей, — 13%. Также по магазинам в скидочные дни планируют пойти люди с зарплатой от 80 тысяч рублей — таких 12%.

В среднем россияне готовы потратить на «Черную пятницу» 15 тысяч рублей. Но есть и те, кто выделил на новые товары только до трех тысяч — 18% опрошенных. Еще 18% соотечественников планируют распрощаться с 5-10 тысячами рублей. Выложить от трех до пяти тысяч рублей готовы 17% участников опроса.

Основная масса россиян намерена купить со скидками одежду (21%), гаджеты (20%) и бытовую технику (18%).

На вопросы социологов ответили пять тысяч россиян старше 18 лет, которые имеют постоянную работу и живут в разных регионах.

«Черная пятница» — ежегодная глобальная распродажа в конце ноября. Товары и услуги можно приобрести со внушительными скидками, которые распространяются и на интернет-магазины.