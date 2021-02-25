Россияне выбрали символ страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, какое животное можно считать символом России. Большинство россиян проголосовали за медведя. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

По данным портала «Русская планета», этот вариант выбрали 62% участников опроса. 11% назвали символом страны уссурийского тигра. 9% россиян проголосовали за двуглавого орла.

Еще 10% респондентов отдали предпочтение волку и льву — по 5% за каждый вариант. Лошадь или кошку выбрали по 3% респондентов.

Ранее праздничный опрос, проведенный в честь Дня защитника Отечества, показал, что 26% российских школьников считают своими героями мам, пап, дедушек и бабушек. Исследование провели организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки».

Выяснилось, что 10,1% опрошенных российских подростков вдохновляются историями о Железном Человеке, Человеке-пауке и Наруто. Также 5,4% назвали своими героями участников Великой Отечественной войны и современных военных. 3% опрошенных своим героем назвали космонавта Юрия Гагарина, 2,6% — президента России Владимира Путина, 2,4% — врачей.