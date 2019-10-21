Россияне выбрали, кто из киногероев был бы лучшим президентом

Путин назвал россиян милосердными и добрыми Подробнее

Качествами, важными для политического лидера, обладает Штирлиц из советского телефильма «17 мгновений весны». Он возглавил этот рейтинг с 20% голосов среди опрошенных. На втором месте оказался профессор Преображенский из «Собачьего сердца», у него 12%.

Еще по 11% соотечественников отдали голоса за Данилу Багрова из боевика и детективной драмы «Брат» и Марию Швецову из сериала «Тайны следствия». А Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит» набрала 9%.

Россияне выбрали этих героев неслучайно: те обладают важными для политического лидера качествами. Граждане отметили честность (44%), образованность (31%), близость к народу (26%), хорошие организаторские способности (25%) и осведомленность о состоянии дел в стране (21%).

Авторы исследования объяснили популярность Штирлица. Этот герой предстает в образе «умного силовика». Он завоевал доверие отчасти потому, что в СМИ часто проводят параллели между Штирлицем и нынешним президентом России Владимиром Путиным. А вот рост популярности профессора Преображенского говорит о желании граждан видеть политика нового типа: интеллигента, враждебного по отношению к действующей власти, который не боится высказывать свое мнение и обладает самоиронией.