Россияне выбрали главное слово 2021 года
Рекрутинговый сервис SuperJob спросил россиян, какое слово они считают главным в 2021 году. О результатах опроса написал RT.
Ответы не вызывают удивления. Например, первое место заняло слово «коронавирус» — его назвали 16% респондентов (это меньше, чем в прошлом году — в 2020 году в ответ на аналогичный вопрос слово «коронавирус» назвали 28% опрошенных).
На второе место вышло слово «вакцина» — его назвал каждый девятый респондент. За слово «пандемия» отдал голос каждый двадцатый респондент.
Для 7% опрошенных главным словом года стало слово «здоровье». А 4% россиян заявили, что ассоциируют этот год с нецензурной лексикой.
Еще 3% назвали слова «семья» и «работа», а 2% респондентов выбрали главным словом года слово «жизнь».
Еще 43% выбрали словом года другие слова, среди которых — «кризис», «удаленка», «маска», «стабильность» и «выборы».
В опросе приняли участие 1600 человек из всех регионов России.