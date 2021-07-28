Россияне выбрали главное слово 2021 года

Рекрутинговый сервис SuperJob спросил россиян, какое слово они считают главным в 2021 году. О результатах опроса написал RT.

Ответы не вызывают удивления. Например, первое место заняло слово «коронавирус» — его назвали 16% респондентов (это меньше, чем в прошлом году — в 2020 году в ответ на аналогичный вопрос слово «коронавирус» назвали 28% опрошенных).

На второе место вышло слово «вакцина» — его назвал каждый девятый респондент. За слово «пандемия» отдал голос каждый двадцатый респондент.

Для 7% опрошенных главным словом года стало слово «здоровье». А 4% россиян заявили, что ассоциируют этот год с нецензурной лексикой.

Еще 3% назвали слова «семья» и «работа», а 2% респондентов выбрали главным словом года слово «жизнь».

Еще 43% выбрали словом года другие слова, среди которых — «кризис», «удаленка», «маска», «стабильность» и «выборы».

В опросе приняли участие 1600 человек из всех регионов России.