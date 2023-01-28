28 января 2023, 15:49
Россияне втрое реже стали курить по сравнению с 2009 годом
Минздрав: за 14 лет россияне втрое сократили потребление табака
Начиная с 2009 года количество курящих россиян уменьшилось втрое. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Минздрава со ссылкой на статистические данные. Их процитировал ТАСС.
«Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения». — сообщили представители ведомства.
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По их словам, в эту программу включены и электронные сигареты.
Сотрудники Минздрава сообщили, что результаты политики по снижению потребления табака отображены в данных Росстата и глобального опроса взрослого населения о потреблении табака. Согласно статистике этих организаций, в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 69%. При этом к началу 2023 года этот показатель опустился до отметки около 21%.
«Эти данные — официальные», — подчеркнули сотрудники Минздрава.
Также представители ведомства отметили, что GATS — это репрезентативный опрос домохозяйств. В нем участвуют люди от 15 лет и старше. С участниками опроса беседуют об их личных характеристиках, уровнях потребления табака и других нюансах, связанных с курением.
Курение
Минздрав
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