Общество 22 июня 2023, 12:12 Россияне встретились с популярными артистами через VK Порталы Россияне встретились с популярными артистами через VK Порталы в десяти городах

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Россияне встретились с популярными артистами — Филиппом Киркоровым, Валей Карнавал, JONY — через VK Порталы, установленными в 10 городах в честь Дня России.

Мультимедийные инсталляции объединили более 18 миллионов человек в Дербенте, Иркутске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, Ставрополе, Хабаровске, Челябинске и Якутске.

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Через VK Порталы прошли игры, совместные тренировки и танцевальные мастер-классы. Так, в Дербенте организовали поэтический марафон к 100-летию Расула Гамзатова, а в Иркутске, Самаре и Якутске — выступления местных музыкантов.

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Во время проведения ПМЭФ Филипп Киркоров поприветствовал московский детский хор, исполнивший песню «Единственная моя», Роман Гриценко пожонглировал мячом с юными футболистами, а JONY подарил билеты на свой концерт поклоннице.

В Москве у VK Портала состоялся третий сезон проекта «Акапе Битва». Фогель, Akmal’, Станислав Ярушин и другие артисты исполнили песни для зрителей из других городов.

Собеседники также могли поучаствовать в совместных активностях. Маскоты ВКонтакте Единорог Спаркс, кот Персик и пес Дигги помогали им примерить виртуальные маски и организовывали для них танцы.

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