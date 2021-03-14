Россияне встретили Прощеное воскресенье

Православные встречают сегодня Прощеное воскресенье. Это последний день масленичной недели перед началом Великого поста.

В это воскресенье в православных храмах совершается чин прощения. Во время богослужения все просят прощение друг у друга. В России это стало уже народной традицией. Теперь люди просят прощение на протяжении всего дня, а не только во время службы.

Жители Подмосковья планируют много мероприятий в последний день Масленицы. Например, на Пушкинской поляне в одинцовской деревне Захарово выступит народная артистка России Надежда Бабкина. Также гостей ждут игры, мастер-классы и ярмарка фермерских продуктов.

Накануне в калужском арт-парке «Никола-Ленивец» проводили зиму торжественным сожжением 24-метрового замка из лозы и соломы. Он выглядел как огромные ампулы, организаторы праздника сравнили его с «замком-короной» людоеда. Собравшиеся встречали аплодисментами обрушение каждой башни сооружения.

А в Звездном Городке вчера отметили необычную «космическую» Масленицу. Самое оригинальное и незабываемое событие праздника — запуск символического послания Солнцу в форме блина, чтобы зима прошла и наступила весна.