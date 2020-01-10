Россияне впервые с 2015 года стали меньше покупать одежду и обувь

Продажи одежды, обуви и аксессуаров в 2019 году снизились в России на 3–4%. Это произошло впервые за несколько лет. Эксперты связывают это с повышением НДС, падением доходов и погодными аномалиями.

Аналитики Fashion Consulting Group заявили, что оборот рынка одежды в России снизился до 2,26–2,29 триллиона рублей в первый раз с 2015 года. Об этом написала газета «Коммерсант». Партнер Deloitte Егор Метелкин рассказал, что люди стали чаще покупать вещи из дискаунтеров и масс-маркета, чем товары из среднего сегмента.

«Средства, которые люди могут потратить на категории „одежда“ и „обувь“, продолжают сокращаться. А одежда и обувь продолжают оставаться главной статьей экономии в российских семьях, опережая даже развлечения вне дома», — заявила директор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс.

Она отметила, что в 2019 году покупатели массово стали стремиться к более разумному потреблению. В том числе речь идет о длительном использовании товаров.

По данным Росстата, годовая инфляция в 2019 году оказалась на уровне 3%. По оценкам национального бюро кредитных историй, средний показатель долговой нагрузки россиян к 1 октября составил 24,6%.