Россияне впервеы за 50 лет увидят кольцеобразную фазу солнечного затмения

Россияне смогут наблюдать затмение солнца 10 июня в 13:40 по московскому времени. Однако в полной мере космическое явление будет видно лишь в двух регионах.

На Чукотке и в Якутии можно увидеть кольцеобразную фазу затмения, сообщили в Московском планетарии. Также она будет доступна для жителей Онтарио (Канада), Гренландии и Северном полюсе.

Затмение начнется в Северной Америке, а завершится в России на Дальнем Востоке. Частные фазы будут видны в Комсомольске-на-Амуре, в чукотском городе Певек. Житли Москвы также смогут наблюдать за космическом явлении, но не в полной мере. Оно будет видно в 14:26, когда Луна закроет Солнце на 16%.

«В 14:00 кольцеобразное затмение будет наблюдаться на Северном полюсе. После полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую территорию России на северо-востоке Республики Саха (Якутия). Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение продлится три минуты 37 секунд, максимальная фаза наступит в 14:25. Область видимости кольцеобразной фазы охватит Колымскую низменность и восточные склоны хребта Черского», — сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации пояснили, что на территории России кольцеобразного солнечного затмения не происходило более 50 лет.