Россияне воспротивились возвращению пива на стадионы

Во время матча употребление алкогольных напитков, в частности пива, неуместно. Так считают 90% респондентов. Если очень хочется, то хмельную жидкость можно распивать дома или в гостях. Около 80% участников опроса высказались против возвращения на стадионы пива. Среди осуждающих идею многие люди старше 60 лет. Лишь 5% решили, что стоит вернуть старые порядки относительно хмельного напитка.

В основном россияне опасаются, что «разогретые» пивом болельщики будут вести себя более агрессивно, нежели в трезвом состоянии. В этом уверены 46% опрошенных.

Ранее стало известно, что футбольные клубы России и отдельные футболисты высказались в поддержку законопроекта о возвращении пива на стадионы. Одним из авторов инициативы является депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уверен: болельщики идут на стадионы, чтобы поддержать любимую команду, а не выпивать, поэтому проблем с безопасностью возникать не должно.

В России перестали продавать пиво на территории спортивных объектов с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу 2018 году покупать и распивать хмельной напиток на стадионах разрешали в виде исключения.