Россияне во время пандемии стали меньше тратиться на спиртное

ИА Nation News уточнило, что средний чек при покупке спиртного с января по август составил 447 рублей. Это на 14% ниже прошлогоднего показателя.

По данным информагентства, именно весной было отмечено основное падение продаж. Продажи летом не восстановились, в частности спрос упал на шампанское. Отмечается, что во время исследования специалисты опросили 22 миллиарда человек.