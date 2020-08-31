Россияне во время пандемии стали меньше тратиться на спиртное
В нынешнем году жители России стали реже покупать алкогольные напитки в связи с пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями. Об этом сообщила «Российская газета».
ИА Nation News уточнило, что средний чек при покупке спиртного с января по август составил 447 рублей. Это на 14% ниже прошлогоднего показателя.
По данным информагентства, именно весной было отмечено основное падение продаж. Продажи летом не восстановились, в частности спрос упал на шампанское. Отмечается, что во время исследования специалисты опросили 22 миллиарда человек.