Россияне во время пандемии стали чаще покупать автомобили

Больше всего раскупают автомобили с пробегом — спрос на них повысился в сравнении с июнем прошлого года. Чуть менее популярны новые машины, но продажи также идут, сообщил изданию представитель российского автодилера «Рольф».

Но не во всех регионах такие оптимистичные показатели. К примеру, в Петербурге продажи пока ниже прошлогодних на 20%. Об этом заявил президент «Фаворит Моторс» Владимир Попов. По словам специалистов, это связано с тем, что салоны авто там открылись позже столичных на неделю.

В целом причин, почему спрос на машины повысился, как минимум две. Во-первых, люди откладывали возможность купить авто два месяца из-за пандемии. Во-вторых, на спрос повлияли и новые государственные программы поддержки. К примеру, теперь 10-процентную скидку можно получить, имея не двух детей, как раньше, а одного.