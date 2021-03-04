Россияне включили Пугачеву, Ротару и Матвиенко в топ настоящих женщин

Список настоящих женщин, по мнению россиян, опубликовал ВЦИОМ. Опрос провели в преддверии Международного женского дня.

Настоящей женщиной респонденты назвали Аллу Пугачеву. За примадонну российской эстрады высказались 6%. Второе и третье места поделили певица София Ротару и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с результатом 3%.

Также в список вошли Ирина Хакамада, Валерия, Алиса Фрейндлих, Чулпан Хаматова. Единственной иностранкой стала Анджелина Джоли с результатом 1%.

Больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать. Эти три качества упомянули 27% опрошенных и 31% женщин-респондентов. Для мужчин важнее оказались красота и привлекательность. Эти качества оказались в общем списке на втором месте. За них проголосовали 29% мужчин. Замкнули тройку самых ценных женских качеств интеллект, ум и образованность.

Россияне считают, что в быту обязанности должны распределяться поровну. Супруги должны вместе выбирать продукты, готовить и проводить уборку. Мелкий ремонт считается прерогативой мужчин.

В список главных задач женщин опрошенные включили заботу о семейном очаге и воспитание детей.

Среди самых желанных подарков, которые женщины хотят получить на 8 Марта, на первом месте уже не первый год остаются цветы. На втором месте оказалась путевка в туристическую поездку. Деньги или подарочный сертификат расположились на третьем месте. Каждая пятая женщина желает получить билет на концерт или в театр, косметику, бижутерию или смартфон.