Россияне весной чаще пили пиво и вино

Продажи алкоголя в России весной упали на 17%. Самым популярным напитком стало пиво, а продажи сидра, в отличие от всего остального алкоголя, даже подросли.

Как выяснили аналитики компании «Такском», которые проанализировали фискальные данные о продажах с марта по май, самым популярным напитком весной у россиян стало пиво. На втором месте — вино. Дальше в рейтинге оказались водка, сидр и коньяк. Об этом сообщил RT.

В то же время аналитики выяснили, что продажи алкоголя во время самоизоляции, вопреки предположениям, упали. Хуже всего пришлось шампанскому — минус 33%, на 30% сократились продажи текилы, на 26% — водки.

Единственный алкогольный напиток, продажи которого выросли, — это сидр. Причем он прибавил всего 3%.

Ранее аналитики зафиксировали тенденцию к покупкам алкоголя в более крупной таре. В апреле 2020 года продажи водки в бутылках больше одного литра увеличились на 19% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Россияне также стали покупать большие бутылки виски — продажи выросли на 52%.