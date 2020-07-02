Россияне вернулись к обычным темпам бронирования авиа и ж/д билетов

Во время режима самоизоляции мало кто из россиян покупал билеты заранее. Так 81% путешественников бронировали билеты максимум за семь дней до отъезда. Однако в среднем в прошлом году так делало 55% людей. Но уже в мае ситуация начала меняться, и бронировать в последний момент стали меньше. Этот показатель снизился до 64%.

В июне показатели приблизились к норме. Уже 31% билетов туристы брали с датой вылета через 8-30 дней. Еще 10% планировали путешествие через два-три месяца. При этом 59% продолжали брать билеты накануне вылета.

С покупками билетов на поезда примерно такая же ситуация. В апреле за три дня до поездки бронировали 67% билетов, а в июне уже 44%. Но по данным экспертов, билеты на поезд в целом не покупают заранее. В 2019 году 54% билетов покупали за семь дней до поездки, а за 60 дней билеты брали всего семь процентов.