Россияне вернулись к привычным тратам в продуктовых магазинах

Россияне начали покупать в магазинах те продукты и в таком количестве, которые были до начала пандемии. Они уже не сметают с полок товары длительного хранения и все чаще покупают фрукты, овощи, свежее мясо и рыбу.

В июне продуктовая корзина среднего российского покупателя стала более сбалансированной, чем, к примеру, в марте и апреле.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Магнита», весной люди в больших количествах закупались гречкой, рисом, подсолнечным маслом и другими товарами с долгим сроком хранения. Сейчас все чаще они готовы потратиться на свежие продукты, не требующие заморозки.

Примерно такие же данные и у других крупных ретейлеров. В «Ашане» еще заметили, что люди стали закупаться реже, но масштабнее.

При этом люди все же стали чаще покупать дешевые товары и в принципе экономить. Причина в том, что многие остались без доходов во время пандемии. Об этом «360» ранее рассказывала председатель общества потребителей в Петербурге Галина Козловская.