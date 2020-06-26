Россияне вдвое чаще стали обращаться в трудовую инспекцию

За текущий месяц вдвое увеличились обращения граждан в трудовую инспекцию, по аналогии с прошлым годом за тот же период. Обращения касаются конфликтных ситуаций между сотрудником и работодателем.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда, рост писем не указывает на рост нарушений, однако указывает на наличие проблемных ситуаций, которые усугубляются экономическим кризисом, вызванном пандемией.

Инспекция с начала июля получила семь тысяч обращений. Большая часть из них относилась к вопросу нарушений при увольнении (32%), по зарплатам обратились 30%, а 10% обратившихся жаловались на проблемы, связанные с коронавирусом и больничными листами, отпусками, отстранениями от работы, простоем организаций и так далее.

Остальные вопросы коснулись изменения условий труда, приема на работу, рабочего времени и других тем.

При этом аналитики говорят об улучшении ситуации. Со снятием ограничений число обращений в Роструд снизилось на 30% по сравнению с прошлым месяцем.