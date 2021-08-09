Россияне в три раза чаще стали интересоваться покупкой школьной формы через объявления

В августе этого года россияне стали интересоваться школьной формой через объявления в три раза чаще, чем в 2020 году. Об этом написал ТАСС со ссылкой на исследование Avito.

«В последние две недели россияне стали интересоваться школьной продукцией на 65% чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярной категорией оказалась школьная форма — спрос на нее вырос практически в три раза», — сообщил руководитель категории Lifestyle в Avito Алексей Козловский.

По его словам, количество объявлений о продаже как бывшей в употреблении, так и абсолютно новой школьной формы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом.

Также выяснилось, что родителям девочек школьная форма обойдется в среднем в 650 рублей, что на 9% дороже, чем прошлым летом. Форма для мальчиков будет стоить в среднем тысячу рублей. По сравнению с летом 2020 года цена выросла на 25%. Кроме того, в этом году интересоваться рюкзаками стали на 74% чаще, если сравнивать с прошлым годом. Портфели сейчас стоят на 17% больше — в среднем 700 рублей.