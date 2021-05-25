Россияне в один день увидят сразу три астрономических явления

Суперлуние, лунное затмение и полнолуние смогут увидеть россияне 26 мая. Раз в 12 лет три астрономических явления происходят в один день.

«Если считать, что в год бывает около двух полных лунных затмений, то в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния. Но наблюдается оно с половины Земли, так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Московского планетария.

Во время суперлуния Луна подойдет к Земле ближе 362 тысяч километров в 04:52 по московскому времени. Астрономическое явление смогут увидеть все жители планеты.

Жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока смогут наблюдать за полным лунным затмением. В западной части страны оно произойдет днем, в 14:19. Затмение продлится 14 минут 19 секунд. В планетарии отметили, что в Москве его не будет видно.

Полное лунное затмение также будет видно с Западного побережья Северной Америки и Восточного побережья Азии, из Индонезии, Австралии и Тихого океана.