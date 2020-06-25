Россияне в мае пили больше алкоголя, чем в апреле

В мае этого года было продано 17413 тысяч декалитров алкогольной продукции, а в апреле — 17105 тысяч декалитров.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснил, что в условиях самоизоляции это нормальное явление.

«В любой социально-экономический кризис растет потребление минимум на 10% в любой стране мира. Это совершенно нормальный рост, абсолютно логичный», — рассказал он.