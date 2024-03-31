Общество 31 марта 2024, 00:26 Россияне в апреле будут работать шесть дней подряд Роструд: в апреле Россию ждет шестидневная рабочая неделя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля, после которой у них будет четыре выходных дня. Об этом Роструд сообщил в Telegram-канале.

В конце апреля граждане России будут работать в течение шести дней, с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля, включительно. Затем они будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

Реклама

В Роструде отметили, что 12 апреля в стране отмечают День космонавтики, а 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения.

Правительство РФ ранее перенесло в 2024 году выходной день с субботы 6 января на пятницу 10 мая, а с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля.

В феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян была короткая рабочая неделя и длинные выходные.