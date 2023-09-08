Общество 08 сентября 2023, 18:43 Россияне в 2024 году выйдут на пенсию позже Депутат Бессараб: россияне выйдут на пенсию на 3 года позже в 2024 году Freepik

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Россияне в 2024 году выйдут на пенсию на три года позже в рамках переходного периода, во время которого постепенно повышается пенсионный возраст. Об этом Ura.ru сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что раньше женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. В 2022 году россиянки отправлялись на заслуженный отдых в 56,5 года, а представители сильного пола — в 61,5.

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«Пенсионный возраст у женщин в 2024 году наступает в 58 лет, а у мужчин в 63 соответственно», — добавила Бессараб.

После окончания переходного периода пенсионный возраст составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Это произойдет к 2028 году, подытожила парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. По мнению депутата нижней палаты парламента Николая Земцова, у этой инициатива есть все шансы на одобрение.