Общество 30 июня 2023, 22:22 Россияне в 2024 году на новогодние праздники будут отдыхать 10 дней РТК поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники 2024 года Freepik

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Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений согласовала продление новогодних и майских выходных. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Заявление процитировал ТАСС.

«Участники заседания рассмотрели и поддержали проект постановления правительства РФ „О переносе выходных дней в 2024 году“, согласно которому выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января, предлагается перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», — говорится в сообщении.

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В 2024 году на новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В мае выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также члены комиссии поддержали изменения в Трудовой кодекс РФ. РТК обсудила порядок расчета по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ряд других компенсаций.