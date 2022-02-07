Россияне в 2021 году чаще всего воровали сыр и колбасу

Каждая пятая кража из российских магазинов в 2021 году приходилась на сыры и колбасы. О том, какие товары чаще всего похищали или пытались украсть, рассказала газета «Известия».

Согласно данным системы видеоаналитики «Стоп шоплифтер», которая установлена в торговых сетях в Москве, Санкт-Петербурге и еще 74 городах страны, в прошлом году 20,3% всех краж из магазинов составили сыры и колбасы.

Молочные изделия заняли второе место с небольшим отставанием — их воровали в 19,6% случаев. На третьей строчке оказались пиво и другие спиртные напитки, на долю которых пришлось 18,7% случаев воровства. Кофе заняло четвертое место (15,3%), а на пятом — морепродукты (12%).

Примечательно, что в аналогичном исследовании за предыдущий год в топ-5 присутствовали кондитерские изделия и крупы, но не было спиртного и морепродуктов. Однако в целом список самых похищаемых товаров год от года практически не меняется.

Директор по безопасности торговой сети «Монетка» Константин Сергеев отметил, что у воров на протяжении последних 10 лет остаются в приоритете товары, которые легче перепродать. Нередки случаи воровства из небольших кафе и ресторанов, продукцию которых потом предлагают купить со скидкой в разных мессенджерах.

Ранее сообщалось, что многие торговые сети в России начали продавать продукты по закупочной стоимости.